Лавров обвинил США в поощрении эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: США поощряют Израиль к расширению военных действий

США поощряют Израиль к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как не осудили его операцию в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства», — заявил глава МИД.

По словам Лаврова, отсутствие критики со стороны Вашингтона говорит о том, что американские власти «поощряют своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий».

Ранее министр иностранных дел призвал США принять участие в восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы страны.