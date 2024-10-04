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10:42, 4 октября 2024Мир

Лавров обвинил США в поощрении эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: США поощряют Израиль к расширению военных действий

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США поощряют Израиль к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, так как не осудили его операцию в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства», — заявил глава МИД.

По словам Лаврова, отсутствие критики со стороны Вашингтона говорит о том, что американские власти «поощряют своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий».

Ранее министр иностранных дел призвал США принять участие в восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы страны.

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      Елизавета Мытарева
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