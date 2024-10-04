Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 4 октября 2024Силовые структуры

Лерчек отказалась признавать вину по новому делу

Блогер Лерчек отказалась признавать вину в нелегальном выводе 251 млн руб. из РФ

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказалась признавать вину в нелегальном выводе 251 миллиона рублей из России в другую страну. Об этом ТАСС рассказала ее адвокат Екатерина Гордон.

От других комментариев Гордон отказалась.

Дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По версии следствия, при продаже курсов фитнес-марафонов Чекалины обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким образом они вывели из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Аферист похитил 71 миллион рублей через криптопирамиду у 42 россиян

      Стало известно об «украденной» у Анджелины Джоли роли в культовом фильме

      Названа женщина 2024 года

      На Украине уменьшили срок явки в военкомат по повестке

      Лерчек отказалась признавать вину по новому делу

      Блогеров Чекалиных привезли в суд для избрания им меры пресечения по делу о выводе денег

      Падение цен на квартиры в России резко замедлилось

      Маск поддержал премьера Венгрии в вопросе миграции

      Уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше