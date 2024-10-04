Лерчек отказалась признавать вину по новому делу

Блогер Лерчек отказалась признавать вину в нелегальном выводе 251 млн руб. из РФ

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказалась признавать вину в нелегальном выводе 251 миллиона рублей из России в другую страну. Об этом ТАСС рассказала ее адвокат Екатерина Гордон.

От других комментариев Гордон отказалась.

Дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По версии следствия, при продаже курсов фитнес-марафонов Чекалины обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким образом они вывели из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.