Литва подписала соглашения о поставках ПВО со шведской и норвежской компаниями

Литва подписала соглашения о поставках ПВО MSHORAD и NASAMS

Литва подписала соглашения со шведской компанией Saab Dynamics на приобретение системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия RBS70 NG и с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace на поставку ПВО средней дальности NASAMS. Об этом указано на сайте министерства обороны республики.

«Приобретение этих современных средне-и ближнемагистральных систем защиты воздушного пространства позволяет также обеспечить реализацию Концепции защиты воздушного пространства Литвы», — рассказал министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

По его словам, правительством в этом году было выделено еще 10 миллионов евро на закупку мобильных систем ПВО Piorun, которые позволят заместить устаревшие системы Grom.

Ранее Касчюнас сообщил, что в Литве создали специальный фонд для финансирования обороны. По словам главы военного ведомства, теперь граждане и предприятия могут жертвовать средства, которые пойдут на создание разных видов военных соединений или на приобретение различных видов вооружений.