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18:37, 1 октября 2024Бывший СССР

В Литве запустили фандрайзинг на оборону

Sputnik: в Литве создали фонд для финансирования обороны

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Литве создали специальный фонд для финансирования обороны. Об этом сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, пишет Sputnik в Telegram-канале.

По словам главы военного ведомства, теперь граждане и предприятия могут жертвовать средства на оборону. Деньги пойдут на создание разных видов военных соединений или на приобретение различных видов вооружений.

1 октября закон о начале работы фонда вступил в силу. По информации агентства, его деятельность позволит в ближайшие несколько лет увеличить финансирование оборонных расходов до 3 процентов внутреннего валового продукта (ВВП) (примерно 2,2 миллиона евро).

Ранее в Литве сообщили о поставке американских ракетных установок HIMARS в 2025 году. По словам главнокомандующего литовской армии Раймундаса Вайкшнораса, закупка техники является частью укрепления армии республики в пределах возможного.

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      Сергей Болиев
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