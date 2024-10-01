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17:48, 1 октября 2024Бывший СССР

В Литве анонсировали поставки HIMARS из США

Главком армии Вайкшнорас: в Литву поставят HIMARS

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В Литву поставят американские ракетные установки HIMARS в 2025 году. Об этом сообщил командующий армией республики Раймундас Вайкшнорас, пишет издание LRT.

После встречи главы литовской армии с командующим армией США Чарльзом Брауном, стороны договорились о покупке HIMARS и вертолетов Black Hawk. По словам Вайкшнораса, Литва также ведет переговоры об ускорении обучения литовских солдат управлению этой техникой для улучшения их навыков.

Вайкшнорас добавил, что закупка техники является частью укрепления армии Литвы в пределах возможного. «Мы все понимаем, что Россия может быстро нарастить свой потенциал. Если это произойдет, мы понимаем, что это [для Литвы] — угроза», — заявил главком.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о намерении создать в республике и в соседней Польше региональный хаб боеприпасов для HIMARS. По его словам, министерства обороны обоих государств уже ведут работу по данному вопросу.

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      Сергей Болиев
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