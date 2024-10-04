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16:12, 4 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал одно условие для начала войны

Лукашенко: атака на вертолет президента означает начало войны

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал атаку на вертолет президента поводом для начала войны. Слова главы республики передает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, утром 4 октября ему стали докладывать о двух приближающихся беспилотниках к его вертолету. На нем президент Белоруссии должен был вылететь в один из районов республики. Из-за этого вылет пришлось перенести на один час.

«Конечно, они [операторы дронов] вертолет видят. Он же большой, это не беспилотник. (...) Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна», — поделился Лукашенко.

О дальнейшей судьбе двух дронов не сообщается.

Ранее Лукашенко заявил, что он предпримет все необходимые шаги для мирного сосуществования с Киевом. По его словам, Минск никогда не стремился к обострению отношений с Украиной.

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      Сергей Болиев
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