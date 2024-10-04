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14:37, 4 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко пообещал помочь Украине против Польши

Лукашенко: мы поможем Украине в случае агрессии Польши

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал помочь Украине в случае агрессии Польши. Его слова передает БелТА.

«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы», — сказал белорусский лидер.

По его словам, западная часть Белоруссии и Украины находятся в зоне территориальных претензий Польши.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск предпримет необходимые шаги, чтобы мирно сосуществовать рядом с Киевом. Он добавил, что Белоруссия никогда не стремилась к обострению отношений с Украиной, и выразил уверенность, что украинский народ тоже не видит врага в белорусах.

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      Валентин Карант
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