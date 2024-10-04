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07:24, 4 октября 2024Бывший СССР

Марочко заявил о взятии российскими военными выгодных рубежей в ЛНР

Марочко: ВС РФ взяли более выгодные рубежи в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россйские военные заняли за сутки более выгодные рубежи в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его данным, Вооруженные силы (ВС) РФ вели активные штурмовые действия на участке шириной порядка 50 километров в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка.

Как утверждает Марочко, слаженные действия на этом направлении «отметила и разведка украинской армии».

Ранее военный корреспондент Федор Громов допустил, что при сохранении текущих тенденций российского наступления выход на административные границы ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Основные города и поселки уже находятся под контролем российской армии, добавил Громов.

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      Сергей Грехов
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