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12:53, 4 октября 2024Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО за неделю

Минобороны России заявило о 29 групповых ударах в зоне СВО за неделю

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 29 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 28 сентября по 4 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары пришлись по объектам энергетики, которые обеспечивают предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Помимо того, поражение получили военные аэродромы, пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников, а также арсеналы.

Ранее в оборонном ведомстве заявили о нанесении с 21 по 27 сентября 33-х групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу. Тогда также оказались поражены военные аэродромы, воинский эшелон, места хранения беспилотников и склады с боеприпасами.

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      Никита Абрамов
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