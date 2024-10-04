Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО за неделю

Минобороны России заявило о 29 групповых ударах в зоне СВО за неделю

Российские войска за неделю нанесли 29 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 28 сентября по 4 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Удары пришлись по объектам энергетики, которые обеспечивают предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Помимо того, поражение получили военные аэродромы, пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников, а также арсеналы.

Ранее в оборонном ведомстве заявили о нанесении с 21 по 27 сентября 33-х групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу. Тогда также оказались поражены военные аэродромы, воинский эшелон, места хранения беспилотников и склады с боеприпасами.