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13:26, 4 октября 2024Экономика

Мировые цены на продукты начали расти самыми быстрыми темпами

ФАО: в сентябре Индекс продовольственных цен вырос до 124,4 пункта

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В сентябре 2024 года Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) составил 124,4 пункта, что оказалось на три процента выше августовского уровня. Это самые быстрые темпы с марта 2022 года. Информация об этом размещена на сайте ФАО.

По ее данным, выросли цены на все товары, учитываемые этим индексом. Кроме того, данный показатель в сентябре оказался на 2,1 процента выше аналогичного периода 2023 года.

Индекс цен на зерновые в сентябре вырос на 3,3 пункта выше августовского показателя. Подорожание пшеницы объяснили неблагоприятными прогнозами погоды у некоторых ключевых экспортеров. Рост мировых цен на кукурузу обеспечил низкий уровень воды в реках Мадейра в Бразилии и Миссисипи в США. Индекс цен на мясо вырос на 0,4 процента, а на сахар на 10,4 процента.

Ранее появился прогноз, что продовольственный кризис обернется для человечества серией конфликтов, более масштабных нежели столкновения из-за нефти. Ситуация усугубляется воздвижением торговых барьеров, к которому прибегают некоторые государства, рассчитывающие таким образом обеспечить продовольственные запасы.

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