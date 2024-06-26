Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 26 июня 2024Экономика

Риски продовольственных войн оценили

FT: человечеству предсказали масштабные войны за еду и воду

Фото: Peter Jones / Reuters

Человечество будет вести войны из-за еды и воды, которые окажутся более масштабными, чем конфликты из-за нефти. Так оценил ситуацию в мире исполнительный директор сингапурского сельскохозяйственного торгового дома Olam Agri Санни Вергезе. Его предсказание цитирует Financial Times.

Географическая напряженность и климатические изменения подталкивают государства к конфликтам из-за снижения поставок пищи. Дополнительные риски создают торговые барьеры, которые воздвигают правительства, чтобы сохранить продовольственные запасы их стран. Как следствие, усиливается инфляция.

Вергезе отверг обвинения в том, что именно крупные торговцы сельскохозяйственными товарами разогнали цены на продукты питания, извлекая рекордные прибыли. По его словам, всему виной вмешательство правительств, создающих нетарифные торговые барьеры. Из-за этого возникает дисбаланс спроса и предложения. Богатые страны копили излишки стратегических товаров, провоцируя завышенный спрос, а значит и рост цен.

Материалы по теме:
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Примерами такой ошибочной протекционистской политики названы Индонезия, запретившая в 2022 году экспорт пальмового масла, а также Индия, ограничившая экспорт некоторых видов риса. Вергезе назвал это «совершенно неправильным», но предупредил, что таких примеров будет все больше.

В начале июня 2024 года директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков спрогнозировал, что скоро продуктовая ситуация может ухудшиться в 17 странах. Голодающих становится все больше из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

Особенно скверной выглядит ситуация в Мали, Палестине, Судане, Южном Судане и Гаити. Население этих стран уже или страдает от голода или может скоро столкнуться с ним. Также опасения вызывает ситуация в Чаде, восточных провинциях ДР Конго, Мьянме, Сирии и Йемене.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим

      Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

      Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

      В российском регионе разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

      Захарова назвала Украину пунктом меню на столе Запада

      Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

      Косатки стали чаще есть акул

      Лавров заявил о планах собрать формат РИК

      В США назвали удар по Севастополю актом войны со стороны США

      В ЦБ отреагировали на санкции против российского аналога SWIFT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше