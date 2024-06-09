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14:11, 9 июня 2024Мир

В мире станет больше голодающих

Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием усугубится еще в 17 странах

Фото: Mahmoud Zaki / XinHua / Globallookpress.com

Ситуация с продольствием может ухудшиться в ближайшее время еще в 17 странах мира. Об этом сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков, его цитирует РИА Новости.

На увеличение голодающих в мире влияют разные факторы, в том числе вооруженных конфликты, стихийные бедствия и глобальное изменение климата. В связи с этим под угрозой находятся ряд африканских стран, а также сектор Газа. Есть традиционно «горячие точки голода» — Йемен, Судан, Южный Судан.

«Есть документ по числу голодающих— это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира», — заяви Кобяков.

Ранее российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Речь идет о программе, в рамках которой производилась закупка продуктов, впоследствии передаваемых в качестве гуманитарной помощи в голодающие страны. Москва 20 лет снабжала их едой.

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