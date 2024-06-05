РБК: компаниям из РФ ограничили доступ к программе продовольствия ООН

Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Речь идет о программе, в рамках которой производилась закупка продуктов, впоследствии передаваемых в качестве гуманитарной помощи в голодающие страны.

В последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете один из участников рынка, сотрудничавший с организацией

Проблемы у российских компаний возникли в этом году. В частности, из-за ограничений пострадали мукомолы, ранее поставлявшие экспортерам пшеничную муку в больших количествах. Глава департамента гуманитарного сопровождения Abakan Air, крупнейшего поставщика ВПП из России, Дмитрий Сухов рассказал, что российское продовольствие в принципе не допускается, и это уже стало нормой. Он также объяснил, что в тендерной заявке обязательно указывать происхождение товара.

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Ограничения для поставщиков из России усугубят ситуацию в области борьбы с голодом

Россия была поставщиком программы, которая помогает снабжать едой голодающие страны, на протяжении последних 20 лет, с 2002 года. На долю продовольствия из России — мука, подсолнечное масло, горох — приходилось до 20 процентов от всех внешних поставок ВПП ООН. Это обусловлено тем, что российская продукция стоила дешевле на 10-15 процентов по сравнению с продуктами других поставщиков. В свою очередь это позволяло поставлять гуманитарную помощь большому числу нуждающихся.

Основными потребителями российского продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы ООН были Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Зампостпреда России при ВПП Диляра Равилова-Боровик отметила, что российская продукция отличалась высоким качеством, а поставщики предлагали конкурентные цены в рамках тендера. Она отметила, что позиции российских компаний устойчивы в традиционных группах товаров — муке, растительном масле и горохе. По ее словам, в голодающие страны поставляется базовый набор продуктов, который позволяет людям выжить в условиях нужды.

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Полномасштабный голод начался на территории сектора Газа

Тем временем в секторе Газа, которая де-юре является одной из двух частей Палестины — одного из основных потребителей российского продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы ООН — ухудшается ситуация с голодом на фоне продолжающегося конфликта с Израилем. О начале полномасштабного голода в секторе Газа сообщила в начале мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. По ее информации, голод уже констатировали на севере, на юге сектора Газа ситуация также начала ухудшаться.

По состоянию на конец 2023 года, по данным ООН, от сильного голода уже страдала половина жителей сектора Газа. Так, 50 процентов населения анклава на тот момент находилась в состоянии крайнего или сильного голода, при этом большинство недоедало. При этом 90 процентов жителей Газы регулярно оставались без еды в течение дня. Население сектора Газа составляет 2,2 миллиона человек.

По данным главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по состоянию на март 2024 года около 500 тысяч жителей Газы находятся на грани голода, а «население борется за свое выживание». Он обвинил Израиль в использовании голода как метода введения войны и рассказал, что ООН ищет возможности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В организации рассматривают поставки морем и воздухом, поскольку наземный путь перекрыт искусственным путем.