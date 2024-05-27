МЧС и МО России предложили помощь Армении в ликвидации последствий наводнения

МЧС России предложило помощь жителям Армении в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Министерство предложило Еревану помощь через российско-армянский центр гуманитарного реагирования. Отмечается, что спасатели готовы к ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ.

В ведомстве также добавили, что в двух областях закавказской страны сложилась напряженная паводковая ситуация из-за сильных дождей. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили ряд населенных пунктов, повреждены дороги государственного назначения.

Также ранее о готовности помочь с ликвидацией последствий наводнения и селей заявило Министерство обороны России.

Командованию 102 российской Военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники Министерство обороны России

В министерстве подчеркнули, что, как только поступит запрос от властей Армении, ведомство незамедлительно направит в места стихийного бедствия силы и средства ВС России.

Последствия наводнения в Армении

26 мая стало известно, что в Лорийской области республики вышла из берегов река Дебед. В сети появилась видеозапись с последствиями наводнения. На снятых с воздуха кадрах видно, что вода полностью заполнила улицы и дворы, а также первые этажи домов.

В городе Алаверди из-за короткого замыкания взорвалась газозаправочная станция. В регионе был уничтожен мост, затопило 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, на станции Айрум затопило несколько жилых домов, также под водой оказались две переправы.

Кроме того, на севере Армении оказались разрушены дороги и мосты, стихия унесла жизнь одного человека. Также известно, что были эвакуированы 232 человека, из них 28 из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции Санаин.

Из-за наводнения закрыли трассу между Арменией и Грузией

В связи с выходом реки Дебед из берегов было принято решение закрыть трассу между Арменией и Грузией в обоих направлениях.

В дорожном департаменте Армении сообщили, что из-за сильных дождей дороге нанесен ущерб. Водителей призвали воспользоваться другими трассами, чтобы доехать до границы с Грузией.

В социальных сетях жители Армении опубликовали кадры, на которых видно, что река подтопила жилые здания в городе Алаверди у границы. Пользователи также сообщили о больших масштабах стихийного бедствия.

В МИД России отреагировали на ЧС в Армении

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страна искренне сопереживает народу Армении из-за наводнения.

Захарова отметила, что Россия желает выздоровления всем пострадавшим в наводнении. По ее словам, российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах.

В Лорийской и Тавушской областях работают 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова добавила, что российское посольство в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с внешнеполитическим ведомством Армении, руководством Тавушской, Ширакской и Лорийской областей на предмет возможного оказания дополнительной помощи и установления среди пострадавших граждан России.