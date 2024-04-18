Затопившее российские города наводнение продолжается. Какие еще территории пострадают от паводка?
Экстремально высокое половодье ожидается на территориях Западной Сибири, Урала, а также в Северном Казахстане, которые еще не были затронуты паводком. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), гидролог Михаил Болгов.
«Вот, она (эвакуация — Примечание «Ленты.ру») уже практически началась в Тюмени. Я думаю, что в Кургане нас ожидают очень тяжелые испытания, поскольку там идет какая-то нехорошая тенденция на рост уровня воды», — отметил он.
На этих территориях за зиму скопилось много снега, и, если его таяние будет интенсивным, то половодье будет «большим и с последствиями», пояснил эксперт.
Еще одна зона риска — реки Сибири
По словам специалиста, еще одной зоной риска традиционно является Сибирь, главные реки которой текут с юга на север, что является дополнительным фактором, способным усилить паводок.
Если там пойдет вскрытие рек по резкому типу, когда волна потепления будет распространяться очень быстро, начнет формироваться половодье и взламываться лед. А если этот лед еще не потерял своей прочности, то с большой вероятностью он будет образовывать ледовые заторы и, соответственно, заторные наводнения. Это очень характерно для Сибири и для нашего европейского Севера тоже, кстати
Он подчеркнул, что этот процесс прогнозируется очень слабо, гораздо хуже, чем те наводнения, которые произошли на Урале.
Собеседник «Ленты.ру» также полагает, что в Центральной России весной 2024 года пока не предвидится экстремальных событий.
От сильных наводнений уже пострадали несколько регионов
17 апреля в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления началась эвакуация жителей 14 населенных пунктов. Руководство района попросило людей взять с собой документы, личные вещи и лекарства. Ранее в регионе уже объявляли эвакуацию в 11 населенных пунктах.
В Кургане утром 17 апреля уровень воды в реке Тобол за четыре часа вырос на 20 сантиметров, составив 865 сантиметров. В общей сложности за сутки он поднялся на 123 сантиметров. При этом в Кетовском округе Курганской области возле нескольких сел уровень воды превысил отметку 10 метров. Власти призвали жителей подтопляемых зон незамедлительно эвакуироваться.
14 апреля сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров.
Самый серьезный ущерб на данный момент получил Орск. 5 апреля в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей. Уровень воды в районе областного центра превысил 1185 сантиметров, что выше опасной отметки на 2,5 метра.
Жители Орска испытывают серьезный дефицит воды, они вынуждены подолгу стоять в очередях у пунктам подвоза, собирать дождевую воду и зачерпывать ее из луж.
В МЧС назвали причиной катастрофического паводка природные факторы
В России, по последним данным, из-за половодья подтоплены 31 039 приусадебных участков и 16 057 жилых домов.
В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.