Затопившее российские города наводнение продолжается. Какие еще территории пострадают от паводка?

Гидролог Болгов спрогнозировал риск серьезного наводнения в Тюмени и Кургане

Экстремально высокое половодье ожидается на территориях Западной Сибири, Урала, а также в Северном Казахстане, которые еще не были затронуты паводком. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), гидролог Михаил Болгов.

«Вот, она (эвакуация — Примечание «Ленты.ру») уже практически началась в Тюмени. Я думаю, что в Кургане нас ожидают очень тяжелые испытания, поскольку там идет какая-то нехорошая тенденция на рост уровня воды», — отметил он.

На этих территориях за зиму скопилось много снега, и, если его таяние будет интенсивным, то половодье будет «большим и с последствиями», пояснил эксперт.

Еще одна зона риска — реки Сибири

По словам специалиста, еще одной зоной риска традиционно является Сибирь, главные реки которой текут с юга на север, что является дополнительным фактором, способным усилить паводок.

Если там пойдет вскрытие рек по резкому типу, когда волна потепления будет распространяться очень быстро, начнет формироваться половодье и взламываться лед. А если этот лед еще не потерял своей прочности, то с большой вероятностью он будет образовывать ледовые заторы и, соответственно, заторные наводнения. Это очень характерно для Сибири и для нашего европейского Севера тоже, кстати Михаил Болгов гидролог

Он подчеркнул, что этот процесс прогнозируется очень слабо, гораздо хуже, чем те наводнения, которые произошли на Урале.

Собеседник «Ленты.ру» также полагает, что в Центральной России весной 2024 года пока не предвидится экстремальных событий.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

От сильных наводнений уже пострадали несколько регионов

17 апреля в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления началась эвакуация жителей 14 населенных пунктов. Руководство района попросило людей взять с собой документы, личные вещи и лекарства. Ранее в регионе уже объявляли эвакуацию в 11 населенных пунктах.

В Кургане утром 17 апреля уровень воды в реке Тобол за четыре часа вырос на 20 сантиметров, составив 865 сантиметров. В общей сложности за сутки он поднялся на 123 сантиметров. При этом в Кетовском округе Курганской области возле нескольких сел уровень воды превысил отметку 10 метров. Власти призвали жителей подтопляемых зон незамедлительно эвакуироваться.

14 апреля сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров.

Самый серьезный ущерб на данный момент получил Орск. 5 апреля в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей. Уровень воды в районе областного центра превысил 1185 сантиметров, что выше опасной отметки на 2,5 метра.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Орска испытывают серьезный дефицит воды, они вынуждены подолгу стоять в очередях у пунктам подвоза, собирать дождевую воду и зачерпывать ее из луж.

В МЧС назвали причиной катастрофического паводка природные факторы

В России, по последним данным, из-за половодья подтоплены 31 039 приусадебных участков и 16 057 жилых домов.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.