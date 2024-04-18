Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 18 апреля 2024Россия

Затопившее российские города наводнение продолжается. Какие еще территории пострадают от паводка?

Гидролог Болгов спрогнозировал риск серьезного наводнения в Тюмени и Кургане
СюжетНаводнения в России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экстремально высокое половодье ожидается на территориях Западной Сибири, Урала, а также в Северном Казахстане, которые еще не были затронуты паводком. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), гидролог Михаил Болгов.

«Вот, она (эвакуация — Примечание «Ленты.ру») уже практически началась в Тюмени. Я думаю, что в Кургане нас ожидают очень тяжелые испытания, поскольку там идет какая-то нехорошая тенденция на рост уровня воды», — отметил он.

На этих территориях за зиму скопилось много снега, и, если его таяние будет интенсивным, то половодье будет «большим и с последствиями», пояснил эксперт.

Еще одна зона риска — реки Сибири

По словам специалиста, еще одной зоной риска традиционно является Сибирь, главные реки которой текут с юга на север, что является дополнительным фактором, способным усилить паводок.

Если там пойдет вскрытие рек по резкому типу, когда волна потепления будет распространяться очень быстро, начнет формироваться половодье и взламываться лед. А если этот лед еще не потерял своей прочности, то с большой вероятностью он будет образовывать ледовые заторы и, соответственно, заторные наводнения. Это очень характерно для Сибири и для нашего европейского Севера тоже, кстати

Михаил Болговгидролог

Он подчеркнул, что этот процесс прогнозируется очень слабо, гораздо хуже, чем те наводнения, которые произошли на Урале.

Собеседник «Ленты.ру» также полагает, что в Центральной России весной 2024 года пока не предвидится экстремальных событий.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

От сильных наводнений уже пострадали несколько регионов

17 апреля в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления началась эвакуация жителей 14 населенных пунктов. Руководство района попросило людей взять с собой документы, личные вещи и лекарства. Ранее в регионе уже объявляли эвакуацию в 11 населенных пунктах.

В Кургане утром 17 апреля уровень воды в реке Тобол за четыре часа вырос на 20 сантиметров, составив 865 сантиметров. В общей сложности за сутки он поднялся на 123 сантиметров. При этом в Кетовском округе Курганской области возле нескольких сел уровень воды превысил отметку 10 метров. Власти призвали жителей подтопляемых зон незамедлительно эвакуироваться.

14 апреля сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров.

Самый серьезный ущерб на данный момент получил Орск. 5 апреля в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей. Уровень воды в районе областного центра превысил 1185 сантиметров, что выше опасной отметки на 2,5 метра.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Орска испытывают серьезный дефицит воды, они вынуждены подолгу стоять в очередях у пунктам подвоза, собирать дождевую воду и зачерпывать ее из луж.

В МЧС назвали причиной катастрофического паводка природные факторы

В России, по последним данным, из-за половодья подтоплены 31 039 приусадебных участков и 16 057 жилых домов.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Затопившее российские города наводнение продолжается. Какие еще территории пострадают от паводка?

      Российский военный уклонился от службы и получил шесть лет колонии

      ВСУ ночью пытались атаковать Россию ракетами, беспилотниками и воздушными шарами

      Фитнес-тренер назвала самые опасные упражнения в спортивном зале

      Стало известно о взрывах в Иваново-Франковской области на западе Украины

      AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета

      Число пострадавших при ночном обстреле Белгородской области возросло

      Набережную реки Тобол в Кургане затопило

      Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей

      Российский снайпер уничтожил статусного противника в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше