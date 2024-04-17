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06:11, 17 апреля 2024Экономика

Уровень воды на реке у Кургана достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 сантиметров

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Уровень воды в реке Тобол у кургана за последние четыре часа вырос на 20 сантиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курганской области.

По состоянию на 17 апреля на 6:00 по местному времени (04:00 по московскому) уровень воды достиг отметки опасного явления, составив 850 сантиметров. Отмечается, что в Кетовском округе Курганской области возле нескольких сел уровень воды превысил отметку 10 метров. «Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Томске уровень воды на участке реки Томь вблизи центра города превысил опасную отметку на 14 сантиметров.

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      Марина Совина
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