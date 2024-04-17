В Тюменской области началась эвакуация из-за угрозы затопления

В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация из-за угрозы затопления

В Ишимском районе Тюменской области началась эвакуация жителей 14 населенных пунктов. Данные меры были приняты в связи с угрозой затопления, объяснила администрация района в своем Telegram-канале.

Руководство района попросило местное население взять с собой документы, личные вещи и лекарства.

Ранее в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В МЧС уточнили, что для минимизации возможных последствий паводка в Казанском муниципальном районе работает аэромобильная группировка ведомства.

Прежде МЧС объяснило, что к масштабному половодью в России привели природные факторы. В ведомстве указали, что речь идет о переувлажнении почвы и ее промерзании, а также о больших объемах снега, резком весеннем потеплении и обильных осадках.