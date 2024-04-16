Эвакуацию из-за паводка объявили сразу в 11 населенных пунктах России

В Тюменской области из-за паводка эвакуацию объявили в 11 населенных пунктах

В Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В Тюменской области в Казанском муниципальном районе в связи с достижением уровня воды в реке Ишим отметки опасных явлений, объявлена эвакуация населения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что эвакуации подлежат жители деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландино, Малые Ярки и Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское, а также поселка Новоселезнево.

В МЧС уточнили, что для минимизации возможных последствий паводка в Казанском муниципальном районе работает аэромобильная группировка ведомства.

Ранее стало известно, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.