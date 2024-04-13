Уровень воды в Урале около Оренбурга превысил опасный на 2,5 метра

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга превысил опасный на 2,5 метра

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга превысил опасную метку на 2,5 метра. Об этом сообщает мэрия Оренбургского района в Telegram.

«По состоянию на 16:00 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров (+2 сантиметра с 14:00; опасный уровень превышен на 255 сантиметров)», — говорится в сообщении.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.