В затопленном Орске не хватает воды, люди собирают ее из луж. У пунктов выдачи — огромные очереди

Жители затопленного Орска пожаловались на острый дефицит воды

Жители затопленного Орска (Оренбургская область) пожаловались на то, что в городе наступил острый дефицит воды. Во многих жилых домах ее нет уже больше недели. Местные жители жалуются в группе «ОРСК | ORSK.ru» во «ВКонтакте» на огромные очереди у пунктов выдачи воды, а местные власти не могут сказать, когда она снова появится во всех домах и квартирах. Люди вынуждены собирать воду из луж и помогать друг другу справиться с последствиями наводнения.

В апреле на Оренбургскую область обрушился сильнейший за последние годы паводок. По последним данным, в Оренбургской области подтоплено более 15 тысяч жилых домов в 76 населенных пунктах и садовых товариществах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Орске — втором по численности населения городе региона. Там 5 апреля после прорыва дамбы начало затапливать жилые кварталы.

В Орске не хватает даже питьевой воды

Центральное водоснабжение отсутствует в городе уже почти две недели. Местные жители жалуются, что цистерны с водой не доезжают до всех районов. В городе не хватает даже питьевой воды. Большинство подземных скважин затоплено, в некоторых домах воды нет и на первом этаже. Около источников воды образуются огромные очереди. Бутилированная вода в магазинах подорожала вдвое.

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

16 апреля одна из местных жительниц пожаловалась, что привезенные в ее район емкости «разобрали буквально за час». Еще одна горожанка утверждает, что воду доставляют только по определенным часам.

Дайте воду хоть какую-нибудь, хоть на время! 12 дней без воды! жительница Орска

Местные жители вынуждены собирать дождевую воду и черпать ее из луж. Они учат друг друга добывать влагу и помогают инвалидам

По словам жительницы одного из орских СНТ, вода в городе «на вес золота». Женщина рассказала, что из крана в ее доме вода течет грязная и с перебоями. «Сын, видимо, по забывчивости почистил зубы этой водой, итог — 40 температура и рвота три дня, было отравление», — добавила она.

Горожане, в дома которых не поступает даже грязная вода, вынуждены набирать ее прямо с улиц. Один из жителей Орска опубликовал фотографию с подвешенным под открытым небом ведром, которое он рассчитывает заполнить дождевой водой

По этому поводу жители Орска шутят в соцсетях: «Барабанит по улицам дождь, дождь идет, а воды в кране нет, набираю себе дождя, чтобы просто смыть туалет!»

Орчане стараются помочь тем, кто не может самостоятельно дойти до пункта раздачи питьевой или технической воды. В городском сообществе во «ВКонтакте» мужчина с одной ногой попросил участников группы принести ему воду. Одна из них уточнила его адрес и пообещала, что ее муж постарается помочь инвалиду.

Приходить на пункт раздачи воды жители Орска советуют ночью, чтобы не стоять в очереди. «В половину первого ночи была очередь, часа в два идите», — написал один из пользователей. Другой орчанин ответил ему, что пришел за водой в три часа ночи и все равно был вынужден ждать.

Еще один горожанин, который живет во многоэтажном доме, рассказал, что собственники квартир на нижних этажах помогают тем, кто живет сверху и разрешают им приходить с ведрами, «чтобы хоть унитазы смывать».

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Власти не дают прогнозов о восстановлении водоснабжения

В связи со сложившейся в Орске ситуацией местные власти открыли дополнительные пункты набора воды. Помимо этого, 17 апреля в город доставили 100 емкостей по 1000 литров каждая — их поставят во дворах и обещают оперативно наполнять водой. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал восстановление водоснабжения одной из первоочередных задач.

В настоящее время запущено 35 скважин из 73. Объем подачи ресурса в город — 3100 кубометров в час. Подвоз воды орчанам идет в ежедневном режиме. Питьевая вода регулярно поступает в составе гуманитарных грузов со всей страны и раздается жителям Денис Паслер губернатор Оренбургской области

Однако прогноза, когда вода появится во всех домах, нет. В орском филиале Росводоканала сообщили, что для восстановления подачи воды в населенный пункт направлены специалисты из других регионов. Там также заявили о существенном ущербе водозабору и добавили, что «всем придется немного потерпеть».

Вскрывать герметичные скважины сейчас нельзя: если паводковые воды попадут внутрь, они загрязнят весь пласт чистейшей артезианской воды, которой мы так гордимся. Мониторинг всех параметров ведется ежедневно

Павел Москалев начальник производственной службы «Росводоканал Орск»

В МЧС России сообщили, что пик паводка в Орске пройден. «Уровень воды (...) еще выше опасных отметок, но устойчиво снижается. Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал», — сказал глава министерства Александр Куренков.

Тем временем эвакуация проходит в Тюменской области, вода также движется в сторону Кургана.