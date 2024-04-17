Губернатор заявил о нехватке питьевой воды в Орске

Оренбургский губернатор Паслер: Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды

Город Орск в Оренбургской области столкнулся с нехваткой питьевой воды, так как большинство скважин оказались затоплены. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадет. Некоторые насосы — на глубине более двух метров», — сообщил глава региона.

Для решения проблемы во дворах жилых домов Орска установят контейнеры с питьевой водой — в город доставили 100 емкостей объемом 1000 литров, отчитался Паслер, подчеркнув, что любую небутилированную воду необходимо кипятить. Сейчас, по словам губернатора, специалисты ищут варианты осушения территорий, где находятся скважины.

Орск затопило 5 апреля после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты. В регионе оказались частично затоплены около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков. Впоследствии вода из Орска начала уходить, однако власти предупредили об угрозе повторного затопления города.

Всего в России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.