Стало известно об угрозе повторного затопления Орска

Мэрия: Орск может затопить, на водохранилище произошел перелив через дамбу

Город Орск в Оренбургской области может снова затопить, так как рядом с Казахстаном на частном водохранилище произошел перелив через дамбу. Об этом предупредила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что жителей домов, которые находятся под угрозой подтопления, разместят в пунктах временного размещения на базе школ.

Орск затопило после прорыва дамбы 5 апреля, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты. В регионе оказались частично затоплены около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков. Впоследствии вода из Орска начала уходить.

Всего в России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.