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18:04, 17 апреля 2024Россия

«Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

Путин раскритиковал тюменского губернатора Моора, назвавшего россиян упертыми

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который нелестно высказался о местных жителях, отказывающихся эвакуироваться от наводнения.

В ходе доклада Моор рассказал главе государства о ситуации в регионе и сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые».

Вот вы сказали, что людей вывозим, «остались самые упертые». Не надо так о людях, не надо. Послушайте меня, не смешно

Владимир Путинпрезидент России

Президент добавил, что люди не едут потому, что боятся за свое имущество. «Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено», — заключил российский лидер.

16 апреля сообщалось, что в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В пресс-службе МЧС России уточнили, что вывозу подлежат жители деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландино, Малые Ярки и Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское, а также поселка Новоселезнево.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время совещания Моор заявил, что в ближайшие дни Тюменская область ждет волны наводнения из Курганской области. По его оценке, подтоплению подвергнется 101 населенный пункт вместо ожидавшегося 51 и 6387 домовладений вместо 1840.

Путин потребовал без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков

Президент, говоря о ситуации с паводками, призвал правительство ускорить выплаты пострадавшим. «Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Только чтобы без пауз! Вода уходит — сразу комиссия должна работать», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что после того, как сойдет вода, будут обсуждаться вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. «Мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, нужно держать это на контроле», — подчеркнул он.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На не желающих эвакуироваться жаловался и губернатор Кургана

До этого еще один губернатор сообщил о жителях, которые не хотят эвакуироваться с затопленных территорий. Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что многие не верят в серьезность угрозы. «Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но нестрашно, в 1994 году было страшно, но пережили», — сообщил он и добавил, что нынешнее бедствие отличается от предыдущих.

В Курганской области из-за паводка подтоплено 990 домов и приусадебных участков. В Кургане каждые два часа звучат сирены, экстренные службы отправляют пять-семь СМС-оповещений в день.

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      Анастасия Яланская
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