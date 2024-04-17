«Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

Путин раскритиковал тюменского губернатора Моора, назвавшего россиян упертыми

Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который нелестно высказался о местных жителях, отказывающихся эвакуироваться от наводнения.

В ходе доклада Моор рассказал главе государства о ситуации в регионе и сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые».

Вот вы сказали, что людей вывозим, «остались самые упертые». Не надо так о людях, не надо. Послушайте меня, не смешно Владимир Путин президент России

Президент добавил, что люди не едут потому, что боятся за свое имущество. «Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено», — заключил российский лидер.

16 апреля сообщалось, что в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В пресс-службе МЧС России уточнили, что вывозу подлежат жители деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландино, Малые Ярки и Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское, а также поселка Новоселезнево.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время совещания Моор заявил, что в ближайшие дни Тюменская область ждет волны наводнения из Курганской области. По его оценке, подтоплению подвергнется 101 населенный пункт вместо ожидавшегося 51 и 6387 домовладений вместо 1840.

Путин потребовал без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков

Президент, говоря о ситуации с паводками, призвал правительство ускорить выплаты пострадавшим. «Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Только чтобы без пауз! Вода уходит — сразу комиссия должна работать», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что после того, как сойдет вода, будут обсуждаться вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. «Мы обязательно вернемся к этому. Безусловно, нужно держать это на контроле», — подчеркнул он.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На не желающих эвакуироваться жаловался и губернатор Кургана

До этого еще один губернатор сообщил о жителях, которые не хотят эвакуироваться с затопленных территорий. Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что многие не верят в серьезность угрозы. «Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но нестрашно, в 1994 году было страшно, но пережили», — сообщил он и добавил, что нынешнее бедствие отличается от предыдущих.

В Курганской области из-за паводка подтоплено 990 домов и приусадебных участков. В Кургане каждые два часа звучат сирены, экстренные службы отправляют пять-семь СМС-оповещений в день.