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14:07, 16 апреля 2024Экономика

Губернатор Кургана пожаловался на нежелание жителей спасаться

Шумков: жители Кургана не эвакуируются из-за неверия в серьезность угрозы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жители Кургана не хотят эвакуироваться с затопленных территорий из-за неверия в серьезность угрозы. На ситуацию в российском городе пожаловался губернатор Курганской области Вадим Шумков, пишет «РИА Новости».

«Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но не страшно, в 1994 году было страшно, но пережили», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что происходящее сейчас отличается от прошлых инцидентов. По словам Шумкова, одновременно два водохранилища сбросили 1,3 миллиарда кубометров воды, которые теперь направляются в город.

Губернатор добавил, что местных жителей неоднократно предупреждали об опасности. В Кургане каждые два часа звучат сирены, экстренные службы отправляют пять-семь СМС-оповещений в день.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка оказались подтоплены 990 домов и приусадебных участков.

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      Александра Качан
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