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17:04, 17 апреля 2024Россия

Путин раскритиковал губернатора российского региона

Путин раскритиковал назвавшего россиян упертыми тюменского губернатора Моора
Александр Моор

Александр Моор. Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Об этом стало известно из трансляции совещания с главами регионов, которая доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Во время совещания Моор доложил главе государства о ситуации и сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые».

«Вы сказали, что людей вывозим, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал президент.

Губернатор, в свою очередь, извинился, а Путин призвал послушать его и отметил, что слова Моора не смешные.

«Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — заключил президент.

Ранее стало известно, что в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что эвакуации подлежат жители деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландино, Малые Ярки и Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское, а также поселка Новоселезнево.

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      Никита Абрамов
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