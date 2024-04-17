Путин раскритиковал губернатора российского региона

Путин раскритиковал назвавшего россиян упертыми тюменского губернатора Моора

Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Об этом стало известно из трансляции совещания с главами регионов, которая доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Во время совещания Моор доложил главе государства о ситуации и сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые».

«Вы сказали, что людей вывозим, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал президент.

Губернатор, в свою очередь, извинился, а Путин призвал послушать его и отметил, что слова Моора не смешные.

«Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — заключил президент.

Ранее стало известно, что в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что эвакуации подлежат жители деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландино, Малые Ярки и Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское, а также поселка Новоселезнево.