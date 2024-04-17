Путин раскритиковал губернатора российского региона
Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Об этом стало известно из трансляции совещания с главами регионов, которая доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Во время совещания Моор доложил главе государства о ситуации и сообщил, что в зоне подтопления после эвакуации остались только «самые упертые».
«Вы сказали, что людей вывозим, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал президент.
Губернатор, в свою очередь, извинился, а Путин призвал послушать его и отметил, что слова Моора не смешные.
«Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — заключил президент.
Ранее стало известно, что в Тюменской области из-за паводковой ситуации эвакуацию объявили сразу в 11 населенных пунктах. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что эвакуации подлежат жители деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландино, Малые Ярки и Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское, а также поселка Новоселезнево.