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18:18, 17 июня 2024Наука и техника

«Алмаз-Антей» покажет «Калибры» на МВМС

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» покажет модели ракет «Калибр» на МВМС

Фото: РИА Новости

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет модели крылатых ракет семейства «Калибр» в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024». Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«"Алмаз-Антей" представит вниманию гостей салона модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club)», — сообщили в концерне.

Также организация представит информацию о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Ресурс» и «Штиль-1», которые размещают на кораблях различного водоизмещения.

Комплекс самообороны кораблей малого водоизмещения «Ресурс» предназначен для борьбы с пилотируемыми и беспилотными воздушными целями в ближней зоне, в том числе летящими на предельно малой высоте.

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Комплекс «Штиль-1» использует модифицированные ракеты ЗРК средней дальности «Бук-М3», которые позволяют поражать самолеты, вертолеты и противокорабельные ракеты.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс морского базирования «Панцирь-МЕ» уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России.

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      Даниил Иринин
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