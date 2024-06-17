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18:18, 17 июня 2024Россия

В российском детском лагере тренер избила детей палкой и попала на видео

В Иркутской области тренера уволили из детского лагеря после избиения детей

В Иркутской области в детском лагере «Юность» тренер била детей палкой, после чего ее уволили. Видео избиения публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как женщина кричит на детей, швыряет в них предметы и наносит удары палкой по спине. По данным канала, тренер угрожала, что детей заставят бежать 17 кругов и не дадут им никакой еды.

Позднее появилась информация об увольнении сотрудницы детского лагеря. Как сообщили каналу в администрации города, при проведении проверки жалобы подтвердились, тренера уволили, директору лагеря объявили выговор.

Ранее группа детей из Белгорода устроили погром в детском лагере «Орленок». Они вытаскивали из окон матрасы, били двери и разносили все в комнатах. Со слов родителей, семьи дебоширов договорились с администрацией лагеря о покрытии ущерба.

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      Елена Торубарова
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