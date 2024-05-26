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20:04, 26 мая 2024Россия

Стали известны подробности дебоша в детском лагере «Орленок»

«Подъем»: дебош в башкирском лагере «Орленок» устроили 5-6 детей из Белгорода

Кадр: Telegram-канал Mash

За дебош в детском лагере «Орленок» в Башкирии отвечали пять-шесть детей, эвакуированных из Белгорода, которые узнали, что завтра поедут домой. Такие подробности со слов одной из участниц смены стали известны Telegram-каналу «Подъем».

По ее словам, участники погрома не были пьяны, просто чувствовали безнаказанность, потому что завтра уже уезжают, и никто им ничего сделать не может. Они начали вытаскивать из окон матрасы, бить двери и разносить все в комнатах.

Всего в лагере по госпрограмме находились около 250 детей. Информация о завершении смены стала для них неожиданностью. «У нас было вечернее мероприятие, и оказалось, что мы завтра уезжаем домой. Все были, конечно, в шоке, очень резко нам об этом объявили», — объяснила она. Предполагалось, что в конце будет дискотека и прощальная свечка.

Однако вскоре после начала погрома всех детей разогнали по комнатами и первые два часа никого не выпускали даже помыться, так как постоянно заходили и проверяли, кто и что сделал.

Родители других подростков, также приехавшие из Белгорода, утверждают, что семьи дебоширов договорились с администрацией лагеря о покрытии ущерба. Его сумма не уточняется. Кроме того, в родительском чате один из них пытался объяснить, что не нужно делать преступниками детей, которым 14 лет.

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      Платон Щукин
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