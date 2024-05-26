Подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены

Эвакуированные из Белгорода подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок»

Российские подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены. О происшествии стало известно Telegram-каналу Mash.

В лагере по госпрограмме отдыхали эвакуированные из Белгорода дети. На протяжении 19 дней смены они вели себя хорошо: принимали участие в соревнованиях, ездили на экскурсии, никаких происшествий за это время зафиксировано не было. Однако накануне отъезда подростки разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

Сотрудники лагеря пытались прекратить хулиганские выходки детей, но безуспешно. От комментариев журналистам в администрации лагеря отказались.

Ранее в Волгограде два парня и девушка разгромили могилы участников специальной военной операции. Молодые люди сорвали флаги, разбросали венки и поломали кресты на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища.

