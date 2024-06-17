Футболиста сборной Шотландии дисквалифицировали на два матча Евро-2024

Игрока сборной Шотландии Портеуса дисквалифицировали на два матча Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника сборной Шотландии Райана Портеуса на два матча Евро-2024. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщается на сайте организации.

В концовке первого тайма стартового матча чемпионата Европы против сборной Германии Портеус в своей штрафной сфолил на капитане немцев Илкае Гюндогане. За это игрок получил прямую красную карточку, а в ворота шотландцев был назначен одиннадцатиметровый, который реализовал Кай Хавертц. Немцы одержали победу со счетом 5:1.

Таким образом, Портеус не поможет шотландцам в двух других матчах группового этапа Евро-2024. 19 июня команде предстоит встреча со сборной Швейцарии, 23 июня — с Венгрией.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за дисквалификации по решению УЕФА.

