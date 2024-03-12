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18:43, 12 марта 2024Мир

Боррель обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны

Боррель: Израиль использует голод как орудие войны в секторе Газа

Фото: Johanna Geron / Reuters

Путь доставки продовольствия в сектор Газа закрыт, и Израиль использует голод как орудие войны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета Безопасности ООН, его цитирует РИА Новости.

«Когда мы рассматриваем альтернативные пути для доставки гуманитарной помощи — по морю, по воздуху — мы должны напомнить, что мы вынуждены заниматься этим, так как естественный путь снабжения — по дорогам — закрыт искусственным путем, и голод используется как оружие войны», — отметил Боррель.

Евродипломат добавил, что 500 тысяч жителей Газы находятся на грани голода, и «население борется за свое выживание».

Боррель напомнил, что Израиль имеет право на самозащиту, но она должна вестись исключительно при соблюдении международного гуманитарного права. Глава евродипломатии выразил сомнения в том, что Израиль придерживается правил ведения войны.

11 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится на пути к абсолютной победе в конфликте с радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

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