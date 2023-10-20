Расстрел боевиками, гибель хозяев и голод. Что пережили животные, попавшие под бомбежки в Израиле и секторе Газа?

Во время конфликта между Израилем и ХАМАС страдают не только люди, но и животные. Кошки и собаки попадают под обстрелы, прячутся в убежищах и теряют хозяев при эвакуации. Животных из последних сил пытаются спасти зоозащитники и волонтеры, причем это происходит и в Израиле, и в секторе Газа.

Террористы расстреливали домашних животных

Во время атаки на Израиль 7 октября боевики ХАМАС убивали не только людей, но и домашних животных. Это подтверждает видео из кибуца Беэри, где в результате нападения погибли более ста человек. На кадрах, снятых камерой GoPro на шлеме террориста, видно, как они расстреливают бегущую к ним собаку.

Израильский спасатель выносит кошку из разрушенного дома Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Еще больше кошек и собак остались без хозяев. Одни принадлежали жертвам нападения, другие потерялись в хаосе и суматохе первых часов после атаки, третьи сбежали, испугавшись стрельбы, взрывов и сирен.

Животные, которым каким-то чудом удалось спастись после гибели хозяев, теперь бродят по улицам одни. Они страдают от голода, напуганы и часто серьезно ранены Network for Animals зоозащитная организация

Вскоре после нападения ХАМАС израильская зоозащитная организация «Тну лехайот лихьет» направила в приграничные города Ашкелон и Сдерон четыре машины с ветеринарами, специалистами по спасению животных и кормом. Вместе с активистами из американской организации Network for Animals они спасли более 30 больных и раненых собак. Сейчас их лечат в приюте в центре страны.

Палестинец спасает собаку после израильского удара по Газе Фото: Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images

Израильская зоозащитная организация Negev Dogs and Cats заявила, что уже нашла около 200 потерянных питомцев.

Сейчас сложная ситуация. Некоторые израильтяне готовы приютить собак, но в то же время очень много потерянных животных. Собаки убегали во время жестокой террористической атаки, многие сбежали, когда включали сирены. Некоторых собак нашли, но среди них есть и бездомные, и потерянные Negev Dogs and Cats израильская зоозащитная организация

Negev Dogs and Cats публикует на своем сайте объявления о пропавших животных. Кроме того, в Израиле создали горячую линию, куда можно позвонить и сообщить о оставленных кошках или собаках. Информацию будут передавать спасателям, которые постараются вывезти питомцев в безопасное место и вернуть хозяевам.

При эвакуации люди вынуждены оставлять своих кошек и собак

Жители израильских населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к границе Ливана, тоже покидают дома. Люди опасаются обстрелов и нападений со стороны ливанской организации «Хезболла», которая поддерживает ХАМАС. Захватить с собой питомцев удается не всегда.

Жители израильского города Ашкелон прячутся в бомбоубежище Фото: Amir Cohen / Reuters

Девушка по имени Таль, живущая на севере Израиля, рассказала изданию Times of Israel, что за последние дни уезжающие соседи оставили на ее попечение много кошек и собак. Теперь ей приходится регулярно навещать соседскую кошку, чтобы оставить ей еду и воду. Та настолько напугана происходящим, что ни разу не показалась девушке на глаза и все время прячется под мебелью.

Собака Малка и кошка Паспас, которых отдали Таль другие соседи, тоже очень переживают.

Во время авиаударов этим утром Малка тряслась и сходила с ума. У Паспас тоже все признаки стресса — например, слишком часто вылизывается. И прошлой ночью она дрожала и дергалась Таль жительница севера Израиля

Служебные собаки спасли 200 мирных жителей и задержали лидера ХАМАС

Пока одни питомцы нуждаются в помощи, другие сами спасают людей. После нападения ХАМАС десятки волонтеров Israel Dog Unit разыскивали выживших под руинами при помощи специально обученных овчарок. Организация была создана в 2001 году именно на тот случай, если жителям приграничных сел потребуется помощь после обстрелов или террористических атак.

Израильские солдаты со спасенной собакой Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля объявила, что после нападения ХАМАС снова отличилось кинологическое подразделение «Окец». Его служебных собак десятилетиями обучали спасать заложников, искать взрывчатку и атаковать неприятеля. Сейчас перед ними стояла именно такая задача.

Публика узнала о существовании подразделения в 1980 году, когда собаки помогли обезвредить террористов, захвативших грудных детей в кибуце Мисгав-Ам

Израильские военные утверждают, что в этот раз «Окец» удалось спасти более 200 мирных жителей. В ходе операции пес по кличке Чарли отыскал и помешал уйти некоему лидеру ХАМАС, а пес по кличке Наро нашел в кибуце Кфар-Аза устроенную террористами засаду, набросился на них и героически погиб. После освобождения кибуца его похоронили на базе «Окец».

Палестинцы тоже спасают питомцев во время обстрелов

Израиль ответил на нападение ХАМАС ракетными ударами по сектору Газа, в которых пострадали тысячи человек. Кроме того, израильские вооруженные силы готовятся к наземной операции и советуют населению города уезжать. Однако эвакуироваться некуда — все границы заблокированы.

40 процентов жителей сектора Газа — дети до 14 лет

Еще недавно жители города пытались наладить мирную жизнь в условиях блокады. В Газе был зоопарк с гиенами, обезьянами, лисицами, оленями и крокодилами (животных провезли контрабандой по тоннелям под египетской границей). А в августе открылось первое в городе кошачье кафе, посетители которого могли поиграть с 14 кошками. Что с ними теперь — неизвестно.

Житель Газы уходит с разрушенной улицы с птичкой в клетке Фото: Mohammed Talatene / picture alliance via Getty Images

Палестинский мальчик гладит попугая в убежище Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

На кадрах из Газы мирные жители — и взрослые, и дети — пытаются спасти своих домашних животных. Некоторые несут с собой клетки с птицами. Попугайчики — это очень популярный питомец в секторе Газа: их ловят на границе и продают ловкие местные дельцы, пытаясь хоть каким-то образом заработать на жизнь в условиях блокады.

Издание Middle East Monitor опубликовало короткое интервью с палестинскими детьми, спасающимися от бомбежек вместе со своими кошками. «Почему вы тут?» — спрашивает журналист. «Потому что бомбят», — говорит мальчик. «Как зовут кошку?» «Лула», — отвечает тот. «Мы ее спасли, она была в плохом состоянии. Была на первом этаже», — объясняет его друг.

Кошка палестинского беженца Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Как и в Израиле, местные зоозащитники пытаются помочь раненым и брошенным питомцам. Саид Эль-Арр, владелец приюта для домашних животных, действующего в Газе, рассказал изданию Kodami, что он и его дочери продолжают подкармливать бездомных кошек и собак даже во время бомбардировок.

Сейчас мы держим наших кошек в трех разных местах: у меня дома, где я живу, в другом доме, где живет мой сын Саэд, и в третьем месте, где за ними присматривает другой мой сын. Хотя слышны громкие взрывы, с кошками все относительно в порядке. Возможно, потому что они знают, что с нами они в безопасности. Собаки беспокоят нас куда сильнее. Их разместили на открытом месте в убежище, и они очень боятся, когда им кажется, что оттуда невозможно выбраться. Хотя им дали максимум возможного простора, вчера они все равно сломали ограду, и некоторые сбежали Саид Эль-Арр владелец палестинского приюта для животных

Сейчас Саид Эль-Арр готовится к эвакуации. «Чемоданы уже собраны, — говорит он. — Похоже, нам придется еще долго жить без воды и электричества. Будем надеяться, что все это скоро кончится, и мы все останемся живы».