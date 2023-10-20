Расстрел боевиками, гибель хозяев и голод. Что пережили животные, попавшие под бомбежки в Израиле и секторе Газа?СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Во время конфликта между Израилем и ХАМАС страдают не только люди, но и животные. Кошки и собаки попадают под обстрелы, прячутся в убежищах и теряют хозяев при эвакуации. Животных из последних сил пытаются спасти зоозащитники и волонтеры, причем это происходит и в Израиле, и в секторе Газа.
Террористы расстреливали домашних животных
Во время атаки на Израиль 7 октября боевики ХАМАС убивали не только людей, но и домашних животных. Это подтверждает видео из кибуца Беэри, где в результате нападения погибли более ста человек. На кадрах, снятых камерой GoPro на шлеме террориста, видно, как они расстреливают бегущую к ним собаку.
Еще больше кошек и собак остались без хозяев. Одни принадлежали жертвам нападения, другие потерялись в хаосе и суматохе первых часов после атаки, третьи сбежали, испугавшись стрельбы, взрывов и сирен.
Животные, которым каким-то чудом удалось спастись после гибели хозяев, теперь бродят по улицам одни. Они страдают от голода, напуганы и часто серьезно ранены
Вскоре после нападения ХАМАС израильская зоозащитная организация «Тну лехайот лихьет» направила в приграничные города Ашкелон и Сдерон четыре машины с ветеринарами, специалистами по спасению животных и кормом. Вместе с активистами из американской организации Network for Animals они спасли более 30 больных и раненых собак. Сейчас их лечат в приюте в центре страны.
Израильская зоозащитная организация Negev Dogs and Cats заявила, что уже нашла около 200 потерянных питомцев.
Сейчас сложная ситуация. Некоторые израильтяне готовы приютить собак, но в то же время очень много потерянных животных. Собаки убегали во время жестокой террористической атаки, многие сбежали, когда включали сирены. Некоторых собак нашли, но среди них есть и бездомные, и потерянные
Negev Dogs and Cats публикует на своем сайте объявления о пропавших животных. Кроме того, в Израиле создали горячую линию, куда можно позвонить и сообщить о оставленных кошках или собаках. Информацию будут передавать спасателям, которые постараются вывезти питомцев в безопасное место и вернуть хозяевам.
При эвакуации люди вынуждены оставлять своих кошек и собак
Жители израильских населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к границе Ливана, тоже покидают дома. Люди опасаются обстрелов и нападений со стороны ливанской организации «Хезболла», которая поддерживает ХАМАС. Захватить с собой питомцев удается не всегда.
Девушка по имени Таль, живущая на севере Израиля, рассказала изданию Times of Israel, что за последние дни уезжающие соседи оставили на ее попечение много кошек и собак. Теперь ей приходится регулярно навещать соседскую кошку, чтобы оставить ей еду и воду. Та настолько напугана происходящим, что ни разу не показалась девушке на глаза и все время прячется под мебелью.
Собака Малка и кошка Паспас, которых отдали Таль другие соседи, тоже очень переживают.
Во время авиаударов этим утром Малка тряслась и сходила с ума. У Паспас тоже все признаки стресса — например, слишком часто вылизывается. И прошлой ночью она дрожала и дергалась
Служебные собаки спасли 200 мирных жителей и задержали лидера ХАМАС
Пока одни питомцы нуждаются в помощи, другие сами спасают людей. После нападения ХАМАС десятки волонтеров Israel Dog Unit разыскивали выживших под руинами при помощи специально обученных овчарок. Организация была создана в 2001 году именно на тот случай, если жителям приграничных сел потребуется помощь после обстрелов или террористических атак.
Армия обороны Израиля объявила, что после нападения ХАМАС снова отличилось кинологическое подразделение «Окец». Его служебных собак десятилетиями обучали спасать заложников, искать взрывчатку и атаковать неприятеля. Сейчас перед ними стояла именно такая задача.
Публика узнала о существовании подразделения в 1980 году, когда собаки помогли обезвредить террористов, захвативших грудных детей в кибуце Мисгав-Ам
Израильские военные утверждают, что в этот раз «Окец» удалось спасти более 200 мирных жителей. В ходе операции пес по кличке Чарли отыскал и помешал уйти некоему лидеру ХАМАС, а пес по кличке Наро нашел в кибуце Кфар-Аза устроенную террористами засаду, набросился на них и героически погиб. После освобождения кибуца его похоронили на базе «Окец».
Палестинцы тоже спасают питомцев во время обстрелов
Израиль ответил на нападение ХАМАС ракетными ударами по сектору Газа, в которых пострадали тысячи человек. Кроме того, израильские вооруженные силы готовятся к наземной операции и советуют населению города уезжать. Однако эвакуироваться некуда — все границы заблокированы.
жителей сектора Газа — дети до 14 лет
Еще недавно жители города пытались наладить мирную жизнь в условиях блокады. В Газе был зоопарк с гиенами, обезьянами, лисицами, оленями и крокодилами (животных провезли контрабандой по тоннелям под египетской границей). А в августе открылось первое в городе кошачье кафе, посетители которого могли поиграть с 14 кошками. Что с ними теперь — неизвестно.
На кадрах из Газы мирные жители — и взрослые, и дети — пытаются спасти своих домашних животных. Некоторые несут с собой клетки с птицами. Попугайчики — это очень популярный питомец в секторе Газа: их ловят на границе и продают ловкие местные дельцы, пытаясь хоть каким-то образом заработать на жизнь в условиях блокады.
Издание Middle East Monitor опубликовало короткое интервью с палестинскими детьми, спасающимися от бомбежек вместе со своими кошками. «Почему вы тут?» — спрашивает журналист. «Потому что бомбят», — говорит мальчик. «Как зовут кошку?» «Лула», — отвечает тот. «Мы ее спасли, она была в плохом состоянии. Была на первом этаже», — объясняет его друг.
Как и в Израиле, местные зоозащитники пытаются помочь раненым и брошенным питомцам. Саид Эль-Арр, владелец приюта для домашних животных, действующего в Газе, рассказал изданию Kodami, что он и его дочери продолжают подкармливать бездомных кошек и собак даже во время бомбардировок.
Сейчас мы держим наших кошек в трех разных местах: у меня дома, где я живу, в другом доме, где живет мой сын Саэд, и в третьем месте, где за ними присматривает другой мой сын. Хотя слышны громкие взрывы, с кошками все относительно в порядке. Возможно, потому что они знают, что с нами они в безопасности. Собаки беспокоят нас куда сильнее. Их разместили на открытом месте в убежище, и они очень боятся, когда им кажется, что оттуда невозможно выбраться. Хотя им дали максимум возможного простора, вчера они все равно сломали ограду, и некоторые сбежали
Сейчас Саид Эль-Арр готовится к эвакуации. «Чемоданы уже собраны, — говорит он. — Похоже, нам придется еще долго жить без воды и электричества. Будем надеяться, что все это скоро кончится, и мы все останемся живы».