Мир предупредили об ухудшении ситуации с голодом

ФАО и ВПП предупредили об ухудшении ситуации с голодом в 18 регионах мира

Ситуация с продовольственной безопасностью может ухудшиться в 18 регионах мира. Об этом со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) пишет РИА Новости.

Наибольшее беспокойство у гуманитарных агентств вызывают такие страны, как Мали, Палестина, Судан, Южный Судан и Гаити. Часть жителей этих государств уже страдают от голода или могут столкнуться с ним в ближайшее время, предупредили они.

В документе «Очаги голода: анализ очагов тяжелого отсутствия продовольственной безопасности для целей раннего предупреждения» отмечается также, что опасения вызывает ситуация в Чаде, восточных провинциях ДР Конго, Мьянме, Сирии и Йемене. По прогнозам организаций, в «горячих точках голода» люди столкнутся с критическим уровнем нехватки еды в сочетании с усугублением других опасных для жизни условий.

По сравнению с прошлым докладом, обнародованным в октябре 2023 года, в список таких стран были добавлены Центральноафриканская Республика, Ливан, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Сьерра-Леоне и Замбия. По-прежнему остаются в категории мировых «горячих точек голода» Буркина-Фасо, Эфиопия, Малави, Сомали и Зимбабве.

Главной причиной острого дефицита продовольствия ФАО и ВПП называют вооруженные конфликты. Они провоцируют массовые перемещения людей, разрушение продовольственных систем и проблемы с доступом к гуманитарной помощи. Агентства также предупредили о затяжном воздействии климатического явления Эль-Ниньо и надвигающейся угрозе Ла-Нинья, что может привести к экстремальным погодным условиям и лишить людей средств к существованию.

Ранее стало известно, что России ограничили доступ к тендерам, проводимым в рамках Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН). В рамках программы компании закупали продукты, которые позднее передавались в качестве гуманитарной помощи. На долю России приходилось около 20 процентов поставок.