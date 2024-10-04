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21:06, 4 октября 2024Экономика

Москвичам назвали дату первого снега

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве выпадет во второй половине октября

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Первый снег в Москве выпадет во второй половине октября. Об этом жителям столицы рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Ведомостями».

По словам синоптика, с 7 октября и до середины следующей недели температура в Москве будет сохраняться на уровне в плюс 16-18 градусов, после чего начнет понижаться и постепенно придет к климатической норме для данного периода. Специалист отметила, что во второй половине октября, в соответствии с долгосрочными прогнозами, температура в утренние и ночные часы может быть ниже нуля. «Не исключено, что в воздухе может покружиться снежок. Но поскольку за долгий период жары почва у нас прогрелась, вероятнее всего, он тут же растает», — заключила она.

Ранее в этот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей готовиться к похолоданию во вторник, 8 октября.

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      Полина Кислицына
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