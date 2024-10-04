Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 4 октября 2024Экономика

Москвичам посоветовали готовиться к настоящему холоду

Синоптик Шувалов: 8 октября в Москву придет настоящий холод

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На следующей неделе в Москву и область придет настоящее похолодание, подготовка к которому ожидается на выходных. Об этом жителей столицы предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Радио 1».

«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник», — заявил эксперт. Днем вторника, 8 октября, ожидается 5-10 градусов тепла и сильный дождь, а затем похолодание, уточнил синоптик.

Осадки в виде дождей начнутся уже в пятницу, 4 октября, и продлятся до утра субботы. По словам Шувалова, к ночи воскресенья, 6 октября, дожди возобновятся.

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 октября, в Подмосковье было установлено несколько температурных рекордов. Этот день стал самым теплым за 19 лет в Можайске и за полвека — в Коломне.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

      Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

      Россиян предупредили о вреде булок для психики

      В России начали продавать дома для квадроберов

      Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

      В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

      Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      Иран начал отводить танкеры от места предполагаемого удара Израиля

      Три вора-альпиниста попали на видео во время проникновения в офис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше