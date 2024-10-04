На Украине испугались флангового окружения Селидово по примеру Угледара

Армия России может повторить тактику флангового окружения как в Угледаре, но уже вокруг Селидово в Донецкой народной республике, чтобы продвигаться в направлении Покровска. Об этом заявил директор военно-промышленной компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала «Эспрессо».

«Думаю, что сейчас Пречистовка и Богоявленка будут новой линией обороны для наших войск, но обороняться в поле гораздо сложнее, чем обороняться в застройках», — сказал он.

Згурец добавил, что. кроме покровского направления, российские войска давят на кураховском и торецком — половина боестолкновений от общего количества происходит там.

Ранее в Вооруженных силах Украины рассказали о проблемах на покровском направлении. Украинский офицер предположил, что в случае взятия Цукурино под контроль российские войска используют населенный пункт в качестве плацдарма для наступления на Курахово.

