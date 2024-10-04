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09:16, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в Торецке и возле Цукурино

DeepState: ВС России продвинулись в Торецке и возле Цукурино в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Торецке и возле Цукурино на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердили продвижение ВС России в центральной части Торецка, в частности, в районе Центрального рынка. Также отмечается продвижение возле Цукурино и охват группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с трех сторон.

Аналитики также подтвердили наступление ВС России в районе Катериновки на кураховском направлении. На купянском направлении российские войска продвинулись в сторону реки Оскол в районе Колесниковки.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил военное значение взятия под контроль Угледара. Он подчеркнул, что взятие города позволит создать плацдарм для развития наступления в сторону подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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      Юрий Леонов
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