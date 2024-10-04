Рогов оценил военное значение взятия под контроль Угледара

Рогов: взятие под контроль Угледара гарантирует безопасность коридора в Крым

Взятие под контроль Угледара российскими войсками гарантирует безопасность сухопутного коридора в Крым. Военное значение города оценил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Благодаря героизму, отваге и мужеству наших войск, Угледар освобожден. Это важный стратегический успех, так как гарантирует безопасность не только Приазовья, но, в том числе, и сухопутного коридора в Крым», — приводятся в публикации слова Рогова.

Он добавил, что взятие города под контроль позволяет создать Вооруженным силам России (ВСУ) плацдарм для развития наступления в сторону Запорожской области.

Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль Угледар 3 октября. Днем ранее в ВСУ признали выход из города. Бои за населенный пункт продолжались более двух лет.