На Украине предрекли скорую отставку Буданова и Умерова

Дубинский: фото с Зеленским подтверждает слухи об увольнении Буданова и Умерова

Совместное фото министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с Владимиром Зеленским подтверждает слухи об их скором увольнении. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды"», — написал он.

Депутат также отметил, что Зеленский уже не в первый раз публикует совместные фотографии с украинскими политиками незадолго до их отставки. Такое, по его словам, уже было с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Ранее сообщалось, что отставку Кирилла Буданова и Рустема Умерова перенесли до президентских выборов в США. Источник сообщил, что отправить в отставку Умерова будет сложнее, чем Буданова.