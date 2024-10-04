Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:11, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли скорую отставку Буданова и Умерова

Дубинский: фото с Зеленским подтверждает слухи об увольнении Буданова и Умерова

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Совместное фото министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с Владимиром Зеленским подтверждает слухи об их скором увольнении. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды"», — написал он.

Депутат также отметил, что Зеленский уже не в первый раз публикует совместные фотографии с украинскими политиками незадолго до их отставки. Такое, по его словам, уже было с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Ранее сообщалось, что отставку Кирилла Буданова и Рустема Умерова перенесли до президентских выборов в США. Источник сообщил, что отправить в отставку Умерова будет сложнее, чем Буданова.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Байден ответил на вопрос о целях ответного удара Израиля

      В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

      Бывший генсек НАТО рассказал об обедах с разведчиком из КГБ

      Байден раскрыл подробности о санкциях против Ирана

      «Самая красивая спортсменка мира» снялась в кожаном нижнем белье

      Собянин назвал дату включения отопления в Москве

      В США заявили о минимум 25 случаях поражения ракетами Ирана целей в Израиле

      Премьер Расулзода заявил о нарушенных правах и свободах таджиков в России

      Бизнес-партнера Чекалиных отправили под домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше