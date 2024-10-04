На Украине рассказали о бунте отправленной в Донбасс бригады ВСУ

«Общественное»: бригада ВСУ покинула место дислокации и вышла на митинг

Бойцы бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили бунт, отказавшись выполнять поставленную перед ними боевую задачу и самовольно оставив место дислокации в Донбассе, передает телеканал «Общественное».

«В Вознесенске около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг», — сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие недовольны уровнем подготовки и отсутствием достаточного количества вооружений для ведения военных действий. Бойцы ВСУ заявляют, что неоднократно просили предоставить им больше оружия, поскольку им нечем воевать на данном участке фронта.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).