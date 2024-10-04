Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:01, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о бунте отправленной в Донбасс бригады ВСУ

«Общественное»: бригада ВСУ покинула место дислокации и вышла на митинг

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили бунт, отказавшись выполнять поставленную перед ними боевую задачу и самовольно оставив место дислокации в Донбассе, передает телеканал «Общественное».

«В Вознесенске около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг», — сказано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие недовольны уровнем подготовки и отсутствием достаточного количества вооружений для ведения военных действий. Бойцы ВСУ заявляют, что неоднократно просили предоставить им больше оружия, поскольку им нечем воевать на данном участке фронта.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «В Конституции четко прописано». В Кремле оценили перспективу участника СВО стать президентом России

      Врач назвал способ узнать о сексуальных пристрастиях по состоянию рта

      Тигр съел косившего траву фермера

      Антонов указал на отсутствие политические контактов на высоком уровне между РФ и США

      Имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах арестовали

      Опубликованы первые панорамные кадры Угледара

      Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

      Раскрыта тайна «Девушки с жемчужной сережкой»

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес на фоне слухов о расставании

      Российские военные спасли медика ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше