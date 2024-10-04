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12:47, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова

«Forbes-Украина»: ОП обсуждает увольнение Сырского, Буданова и Умерова
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского обсуждает увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова. Об этом рассказало издание «Forbes-Украина».

Как следует из публикации, Буданова в ближайшие месяцы из-за конфликта с Зеленским могут заменить на главу Службы внешней разведки Олега Иващенко. Замену Сырского в ОП обсуждали летом, однако отказались от таких планов на время атаки на Курскую область.

Кроме того, в офисе Зеленского могут уволить Умерова, который не смог навести порядок в закупках. На его должность может прийти первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.

Ранее Умеров исключил возможность отставки Буданова. По его словам, такое развитие событий даже не обсуждается.

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      Глеб Палехов
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