На Украине рассказали о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова

«Forbes-Украина»: ОП обсуждает увольнение Сырского, Буданова и Умерова

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского обсуждает увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова. Об этом рассказало издание «Forbes-Украина».

Как следует из публикации, Буданова в ближайшие месяцы из-за конфликта с Зеленским могут заменить на главу Службы внешней разведки Олега Иващенко. Замену Сырского в ОП обсуждали летом, однако отказались от таких планов на время атаки на Курскую область.

Кроме того, в офисе Зеленского могут уволить Умерова, который не смог навести порядок в закупках. На его должность может прийти первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.

Ранее Умеров исключил возможность отставки Буданова. По его словам, такое развитие событий даже не обсуждается.