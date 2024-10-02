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17:48, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине исключили возможность отставки главы разведки

Глава Минобороны Украины Умеров: отставка начальника ГУР Буданова не обсуждается

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отставка начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не обсуждается. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщает депутат Верховной Рады Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, 1 октября проходило заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. На нем присутствовал Умеров, и его попросили прокомментировать появляющиеся новости относительно замены Буданова. Он ответил, что на сегодня этот вопрос не обсуждается.

Ранее на Украине допустили увольнение Буданова президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что президент рассматривает его как потенциального конкурента на выборах главы страны.

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      Илья Таксюр
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