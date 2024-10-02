На Украине исключили возможность отставки главы разведки

Глава Минобороны Украины Умеров: отставка начальника ГУР Буданова не обсуждается

Отставка начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не обсуждается. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщает депутат Верховной Рады Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, 1 октября проходило заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. На нем присутствовал Умеров, и его попросили прокомментировать появляющиеся новости относительно замены Буданова. Он ответил, что на сегодня этот вопрос не обсуждается.

Ранее на Украине допустили увольнение Буданова президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что президент рассматривает его как потенциального конкурента на выборах главы страны.