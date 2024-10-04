На Западе усомнились в планах Трампа сделать СССР снова великим

Борис Джонсон выразил сомнение в планах Трампа сделать СССР снова великим

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не захочет сделать СССР снова великим, а будет руководствоваться национальными интересами по вопросу конфликта на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph.

«Я не думаю, что Трамп захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, что сделал Америку великой, а с того, что снова сделал великим СССР», — отметил политик.

По мнению Джонсона, поражение Украины в конфликте станет полной катастрофой для Запада, и Трамп это «прекрасно осознает».

Ранее Джонсон заявил, что Трамп не допустит краха Украины в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 5 ноября этого года.