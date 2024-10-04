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08:28, 4 октября 2024Мир

Новый премьер Японии раскрыл позицию по конфликту на Украине

Премьер Исиба: Япония продолжит оказывать помощь Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония продолжит оказывать помощь Украине и будет придерживаться санкционного режима против России. Об этом заявил новый премьер-министр страны Сигэру Исиба, передает агентство Reuters.

«Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии», — рассказал политик.

При этом глава правительства добавил, что Япония нацелена подписать с Россией мирный договор и разрешить «территориальный вопрос».

Ранее Исиба заявил, что хочет пересмотреть военный договор с США о статусе нахождения войск друг у друга. В частности, он указал, что речь идет о создании возможностей для Сил самообороны Японии проводить тренировки в США и набираться военного опыта из-за неимения таких возможностей у себя дома.

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      Максим Габриелян
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