Новый премьер Японии раскрыл позицию по конфликту на Украине

Премьер Исиба: Япония продолжит оказывать помощь Украине

Япония продолжит оказывать помощь Украине и будет придерживаться санкционного режима против России. Об этом заявил новый премьер-министр страны Сигэру Исиба, передает агентство Reuters.

«Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине. Отношения с Россией находятся в сложном состоянии», — рассказал политик.

При этом глава правительства добавил, что Япония нацелена подписать с Россией мирный договор и разрешить «территориальный вопрос».

Ранее Исиба заявил, что хочет пересмотреть военный договор с США о статусе нахождения войск друг у друга. В частности, он указал, что речь идет о создании возможностей для Сил самообороны Японии проводить тренировки в США и набираться военного опыта из-за неимения таких возможностей у себя дома.