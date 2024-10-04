Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:07, 4 октября 2024Культура

Осудившая СВО актриса назвала чудом выход сериала с ее участием

Покинувшая Россию из-за СВО актриса Ауг назвала чудом выход сериала «Хор»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Осудившая проведение специальной военной операции (СВО) и уехавшая в Прибалтику актриса Юлия Ауг удивилась выходу сериала «Хор» с ее участием на Первом канале. Слова артистки приводит «Газета.Ru».

Актриса заявила, что в России она «абсолютно отменена». «Меня каким-то чудом показывают по центральному каналу, но никаких работ здесь у меня сейчас нет и быть не может. И, на самом деле, я этому рада», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Юлия Ауг приехала в Москву. По словам актрисы, в России у нее личные дела.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Молодежь массово отказалась от одного популярного косметического средства

      Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

      Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

      Россиян предупредили о вреде булок для психики

      В России начали продавать дома для квадроберов

      Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

      В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

      Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      Иран начал отводить танкеры от места предполагаемого удара Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше