Осудившая СВО актриса назвала чудом выход сериала с ее участием

Покинувшая Россию из-за СВО актриса Ауг назвала чудом выход сериала «Хор»

Осудившая проведение специальной военной операции (СВО) и уехавшая в Прибалтику актриса Юлия Ауг удивилась выходу сериала «Хор» с ее участием на Первом канале. Слова артистки приводит «Газета.Ru».

Актриса заявила, что в России она «абсолютно отменена». «Меня каким-то чудом показывают по центральному каналу, но никаких работ здесь у меня сейчас нет и быть не может. И, на самом деле, я этому рада», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Юлия Ауг приехала в Москву. По словам актрисы, в России у нее личные дела.