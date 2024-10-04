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10:48, 4 октября 2024Культура

Осудившая СВО актриса вернулась в Россию

Покинувшая Россию из-за СВО актриса Юлия Ауг заявила, что вернулась в Москву

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавшая в Прибалтику после начала СВО актриса Юлия Ауг приехала в Москву. О причинах своего возвращения она рассказала порталу «Абзац».

По словам поддержавшей Украину Ауг, в России у нее личные дела.

«Я здесь исключительно по личным делам. На данный момент нельзя сказать, что наступило хорошее время для возвращения в Россию. Никаких творческих планов у меня здесь нет. И, я думаю, больше никогда не будет», — заявила она.

В интервью прибалтийским СМИ Юлия неоднократно выражала негативную позицию в отношении СВО и политики России. Несмотря на открытую русофобскую позицию, в начале сентября на Первом канале вышел сериал «Хор», где актриса сыграла одну из основных ролей.

Ранее сообщалось, что продюсер назвал артистов, покинувших Израиль вслед за Россией, крысами.

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      Андрей Шеньшаков
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