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05:23, 4 октября 2024Мир

Польский экс-военный рассказал о призыве убивать русских

Польский экс-танкист: инструктор на курсах для ВСУ призывал убивать русских

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Польский инструктор на курсах танкистов, проводившихся в Польше для Вооруженных сил Украины (ВСУ), призывал убивать русских. Об этом сообщил бывший военный в беседе с РИА Новости.

Экс-военный сообщил, что украинских военных, приехавших на обучение в Польшу, разбили на две группы. В частности, механики и водители были направлены к инструкторам из Норвегии, а остальных — к польским специалистам.

«На парах первое, что мы услышали, это "мы вас обучаем только потому, что вы убьете тех русских, которых не придется убивать нам"», — сказал он.

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      Марина Совина
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