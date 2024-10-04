Популярная блогерша снялась обнаженной

Популярная датская фэшн-блогерша Жозефина Хаанинг Йенсен показала фанатам откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя инфлюэнсерша, которая ожидает рождения ребенка, снялась обнаженной и босой во время поездки в Грецию. Она позировала перед камерой в полный рост, стоя на прибрежных камнях на фоне моря.

При этом датчанка распустила волосы, прикрыла голую грудь руками и повернулась боком к камере, продемонстрировав округлившийся живот.

В августе известная 51-летняя американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион также снялась обнаженной.