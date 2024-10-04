Премьер Грузии назвал публикации посольства США попыткой повлиять на выборы

Премьер Грузии Кобахидзе: посольство США пытается повлиять на избирателей

Посольство США в Грузии пытается повлиять на грузинских избирателей перед парламентскими выборами публикациями в соцсетях, направленными против властей страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, избирательный процесс этого года проходит на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Он добавил, что публикации посольства США в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией) сделаны с целью повлиять на волю избирателей. При этом Кобахидзе заявил, что «ни эти карточки, ни что-то другое никак не повлияют на волю грузинского народа».

Премьер также добавил, что публикации посольства США содержат неверную информацию и ложные обвинения в адрес властей республики. Он обратился к послу США в Грузии Робин Данниган, призвав «глубже взглянуть на деятельность собственных сотрудников, в том числе тех, которые делают карточки, содержащие ложь».

Посольство США в Грузии сделало публикации с карточками, одна из которых гласила: «Страна не развивается в изоляции. Изоляция Грузии от Запада противоречит интересам ее народа».

Ранее Кобахидзе назвал ребячеством отказ президента США Джо Байдена приглашать его на ужин. По его словам, отказал в встрече ним, Байден тем не менее пригласил лидеров авторитарных государств.