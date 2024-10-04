Премьеры двух земель в Германии призвали к усилиям по мирному урегулированию на Украине

FAZ: премьеры Бранденбурга и Саксонии призвали к усилиям по миру на Украине

Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер — премьеры Бранденбурга и Саксонии, двух федеральных земель в Германии — призвали немецкое правительство к более активным усилиям по поиску дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в совместной статье премьеров, а также главы Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгта для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы хотим, чтобы страдания людей из-за этой разрушительной войны окончились, и выступаем за прекращение огня и переговоры между Украиной и Россией при соблюдении Устава ООН и в духе Будапештского меморандума, чтобы избежать дальнейших разрушений и кровопролития», — написали они.

Политики отметили, что Берлин должен создать мощный дипломатический альянс для запуска мирных переговоров, основной целью которых должны быть прекращение огня и предоставление Украине надежных гарантий безопасности.

Войдке, Кречмер и Фойгт также высказались о размещении американских ракет в Германии. По их словам, военная мощь имеет смысл только в том случае, если она сочетается с мудрой дипломатией.

Ранее более трех тысяч человек в Германии вышли на демонстрацию с призывом прекратить поставлять Украине военную помощь и начать дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Митинг был организован левыми коалициями ФРГ.